Минобороны Молдовы опровергли информацию о якобы раздаче повесток о необходимости явиться "на мобилизационные учения". Там назвали такие сообщения манипуляцией и дезинформацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства обороны Молдовы.
"В онлайн пространстве неоднократно распространяется ложная информация об отправке гражданам повесток о мобилизационных учениях. Предупреждает общество, чтобы оно не становилось жертвой этой дезинформации и манипуляций", - говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что фото фейковой повестки дня, распространяемой в сети Интернет, идентично тому, что рассылали в интернете в апреле 2022 года.
"Просим граждан обратить внимание на содержание так называемых повесток", - добавили в Минобороны Молдовы и добавили пример "повестки", фотографии которых рассылают в сети.
Фото: Минобороны Молдовы опровергло информацию о раздаче повесток "на мобилизационные учения" (facebook.com/MDAarmy)
Напомним, что еще осенью прошлого года в Молдове не исключили мобилизацию при приближении военных действий в Украине к границам страны или увеличении потока мигрантов из нашей страны.
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