Міноборони кодифікувало GYURZA-O2: чим вражає новий український броньовик

Як розповіли виробники, від ідеї до виготовлення перших зразків і проходження всіх необхідних випробувань минуло лише пів року.

"Півроку від ідеї до перших виготовлених зразків, які пройшли весь комплекс випробувань і тестувань, отримавши відповідну оцінку не тільки фахівців сертифікаційного органу Міністерства оборони, а й бойових підрозділів", - зазначили розробники.

Однією з ключових характеристик такої техніки є рівень бронезахисту. За даними виробника, GYURZA-O2 забезпечує кругову оборону для екіпажу, десанту та обладнання, відповідаючи рівню Level 2/3 згідно зі стандартом НАТО AEP-55 STANAG 4569. Це означає стійкість до обстрілу з автоматичної зброї калібру 7,62×39 мм, зокрема звичайними та бронебійними кулями, а також до уламків артилерійських снарядів.

Зазначається, що корпус бронемашини має V-подібне днище, яке розраховане на підрив протитанкової фугасної міни із зарядом до 8 кг (рівень STANAG 4569 Level 3a/b). Таким чином енергія від вибуху розсіюється внаслідок форми днища. Окрім цього для екіпажу і десанту передбачені крісла з амортизацією від вибухових навантажень. Всередині встановлено протиосколкову підкладку - вона захищає від вторинних осколків.

Тактико-технічні характеристики GYURZA-O2