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Минобороны кодифицировало GYURZA-O2: чем впечатляет новый украинский броневик

Фото: украинский броневик GYURZA-O2 (ukrarmo.tech)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Украины официально кодифицировало новый бронеавтомобиль GYURZA-O2 украинской разработки. Теперь броневик может быть принят на вооружение и поставляться в подразделения Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию UkrArmoTech, которая выступает разработчиком машины.

Как рассказали производители, от идеи до изготовления первых образцов и прохождения всех необходимых испытаний прошло всего полгода.

"Полгода от идеи до первых изготовленных образцов, которые прошли весь комплекс испытаний и тестирований, получив соответствующую оценку не только специалистов сертификационного органа Министерства обороны, но и боевых подразделений", - отметили разработчики.

Одной из ключевых характеристик такой техники является уровень бронезащиты. По данным производителя, GYURZA-O2 обеспечивает круговую оборону для экипажа, десанта и оборудования, соответствуя уровню Level 2/3 согласно стандарту НАТО AEP-55 STANAG 4569. Это означает устойчивость к обстрелу из автоматического оружия калибра 7,62×39 мм, в частности обычными и бронебойными пулями, а также к обломкам артиллерийских снарядов.

Отмечается, что корпус бронемашины имеет V-образное днище, которое рассчитано на подрыв противотанковой фугасной мины с зарядом до 8 кг (уровень STANAG 4569 Level 3a/b). Таким образом энергия от взрыва рассеивается вследствие формы днища. Кроме этого для экипажа и десанта предусмотрены кресла с амортизацией от взрывных нагрузок. Внутри установлена противоосколочная подкладка - она защищает от вторичных осколков.

Тактико-технические характеристики GYURZA-O2

  • Экипаж и десант: 10+1 человек
  • Максимальная скорость: 110 км/ч
  • Полная масса: 16 тонн
  • Двигатель: Cummins ISDe 6.7L-330, турбодизель, мощностью 385 л.с.
  • Шасси: специализированное, адаптированное под украинские условия эксплуатации
  • Вооружение: возможность установки пулеметной турели или дистанционно управляемого боевого модуля.

Ранее мы писали, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".

Также Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Это бронемашина отечественного производства, которая выполняет широкий спектр задач.

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