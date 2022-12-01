У Міноборони Іспанії знайшли черговий пакет із бомбою, він відрізняється від інших

До будівлі Міністерства оборони Іспанії надіслали пакет із вибухівкою. Це вже четверта подібна посилка, отримана в Іспанії за останні два дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання El Mundo.
"Сьогодні до Міноборони надійшов запальний невибуховий лист, який активується, коли користувач смикає за ліску. Він був відправлений з Іспанії", - пише видання.
Як пише ЗМІ, у Міноборони цю інформацію підтвердили, додавши, що шкоди ні особистого, ні матеріального не було.
El Mundo з посиланням на джерела в поліції уточнює, що як мінімум "три пакети пов'язані один з одним". При цьому, як кажуть у статті, поліція побоюється, що протягом дня в різних установах на всій території Іспанії з'являться нові посилки.
Як повідомлялось, 30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час того, як його оглядав комендант. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований.
Пізніше пакет із вибухівкою відправили і компанії Instalaza. Вона виробляє зброю, яку відправляють Україні як військову допомогу.
Крім того, служба безпеки Іспанії виявила ще одну посилку із бомбою. Цього разу її знайшли на авіабазі в Торрехон-де-Ардосі.
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