В Минобороны Испании нашли очередной пакет с бомбой, он отличается от других

В здание Министерства обороны Испании прислали пакет с взрывчаткой. Это уже четвертая подобная посылка, полученная в Испании за последние два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местное издание El Mundo .

"Сегодня в Минобороны поступило зажигательное невзрывное письмо, которое активируется, когда пользователь дергает за леску. Оно было отправлено из Испании", - пишет издание.

Как пишет СМИ, в Минобороны эту информацию подтвердили, добавив, что ущерба, ни личного, ни материального не было.

El Mundo со ссылкой на источники в полиции уточняет, что как минимум "три пакета связаны друг с другом". При этом, как говорится в статье, полиция опасается, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки.