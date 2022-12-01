В Минобороны Испании нашли очередной пакет с бомбой, он отличается от других
В здание Министерства обороны Испании прислали пакет с взрывчаткой. Это уже четвертая подобная посылка, полученная в Испании за последние два дня.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местное издание El Mundo.
"Сегодня в Минобороны поступило зажигательное невзрывное письмо, которое активируется, когда пользователь дергает за леску. Оно было отправлено из Испании", - пишет издание.
Как пишет СМИ, в Минобороны эту информацию подтвердили, добавив, что ущерба, ни личного, ни материального не было.
El Mundo со ссылкой на источники в полиции уточняет, что как минимум "три пакета связаны друг с другом". При этом, как говорится в статье, полиция опасается, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки.
Как сообщалось, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.
Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.
Кроме того, служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.
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