ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны Испании нашли очередной пакет с бомбой, он отличается от других

Новина українською →
Испания, Четверг 01 декабря 2022 12:37
В Минобороны Испании нашли очередной пакет с бомбой, он отличается от других Фото: в Минобороны Испании нашли очередной пакет с бомбой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В здание Министерства обороны Испании прислали пакет с взрывчаткой. Это уже четвертая подобная посылка, полученная в Испании за последние два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местное издание El Mundo.

"Сегодня в Минобороны поступило зажигательное невзрывное письмо, которое активируется, когда пользователь дергает за леску. Оно было отправлено из Испании", - пишет издание.

Как пишет СМИ, в Минобороны эту информацию подтвердили, добавив, что ущерба, ни личного, ни материального не было.

El Mundo со ссылкой на источники в полиции уточняет, что как минимум "три пакета связаны друг с другом". При этом, как говорится в статье, полиция опасается, что в течение дня в разных учреждениях по всей территории Испании появятся новые посылки.

Как сообщалось, 30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован.

Позже пакет со взрывчаткой отправили и компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.

Кроме того, служба безопасности Испании обнаружила еще одну посылку с бомбой. На этот раз ее нашли на авиабазе в Торрехон-де-Ардосе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами