Міноборони готує нові правила для виробників зброї та розглядає експорт

Розширення пільг для ОПК

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада розширила податкові та митні пільги для потреб Сил безпеки та оборони.

Парламент скасував мита та ПДВ на імпорт окремих видів техніки, обладнання і комплектуючих, щоб полегшити забезпечення підрозділів необхідними засобами.

Водночас у галузі залишаються виклики щодо якості закупівель. Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) попередила про ризик закупівлі бракованих FPV-дронів на десятки мільярдів гривень.

За даними асоціації, орієнтація на найдешевші пропозиції загрожує постачанням на фронт неякісних безпілотників на оптоволокні.