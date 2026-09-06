Минобороны готовит новые правила для производителей оружия и рассматривает экспорт

Расширение льгот для ОПК

Напомним, недавно Верховная Рада расширила налоговые и таможенные льготы для нужд сил безопасности и обороны.

Парламент упразднил пошлины и НДС на импорт отдельных видов техники, оборудования и комплектующих, чтобы облегчить обеспечение подразделений необходимыми средствами.

В то же время в отрасли остаются вызовы по качеству закупок. Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) предупредила о риске закупки бракованных FPV-дронов на десятки миллиардов гривен.

По данным ассоциации, ориентация на самые дешевые предложения чревата поставками на фронт некачественных беспилотников на оптоволокне.