Міноборони готує нові правила для виробників зброї та розглядає експорт

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Міністерство оборони України працює над запровадженням прогнозованих та зрозумілих правил для вітчизняних виробників зброї. Також у відомстві розглядають можливість експорту оборонної продукції для розвитку галузі.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі зустрічі з ОПК Очільник оборонного відомства провів зустріч із представниками українських оборонних підприємств та асоціацій, подякувавши їм за внесок у підтримання обороноздатності країни. Під час переговорів сторони обговорили низку ключових питань: потреби фронту та рішення для протидії російським загрозам;

нові технології та розробки для посилення Сил оборони;

масштабування українського виробництва. Хмара підкреслив, що для Міністерства оборони критично важливо підтримувати прямий діалог із представниками оборонної промисловості. "Наше завдання - разом створювати умови для розвитку сильного українського ОПК, здатного масштабувати виробництво і давати фронту необхідне", - зазначив міністр. Питання експорту зброї Окрему увагу під час зустрічі приділили темі можливого експорту українських оборонних рішень. Як наголосили у Міноборони, першочерговим і незмінним пріоритетом залишається повне забезпечення потреб фронту. Водночас експорт розглядають як інструмент розвитку вітчизняного ОПК та залучення додаткових ресурсів для української оборони.