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Міноборони готує нові правила для виробників зброї та розглядає експорт

15:25 06.09.2026 Нд
2 хв
Українській зброї відкриють шлях за кордон
aimg Сергій Козачук
Міноборони готує нові правила для виробників зброї та розглядає експорт Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Міністерство оборони України працює над запровадженням прогнозованих та зрозумілих правил для вітчизняних виробників зброї. Також у відомстві розглядають можливість експорту оборонної продукції для розвитку галузі.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі зустрічі з ОПК

Очільник оборонного відомства провів зустріч із представниками українських оборонних підприємств та асоціацій, подякувавши їм за внесок у підтримання обороноздатності країни.

Під час переговорів сторони обговорили низку ключових питань:

  • потреби фронту та рішення для протидії російським загрозам;
  • нові технології та розробки для посилення Сил оборони;
  • масштабування українського виробництва.

Хмара підкреслив, що для Міністерства оборони критично важливо підтримувати прямий діалог із представниками оборонної промисловості.

"Наше завдання - разом створювати умови для розвитку сильного українського ОПК, здатного масштабувати виробництво і давати фронту необхідне", - зазначив міністр.

Питання експорту зброї

Окрему увагу під час зустрічі приділили темі можливого експорту українських оборонних рішень.

Як наголосили у Міноборони, першочерговим і незмінним пріоритетом залишається повне забезпечення потреб фронту.

Водночас експорт розглядають як інструмент розвитку вітчизняного ОПК та залучення додаткових ресурсів для української оборони.

Розширення пільг для ОПК

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада розширила податкові та митні пільги для потреб Сил безпеки та оборони.

Парламент скасував мита та ПДВ на імпорт окремих видів техніки, обладнання і комплектуючих, щоб полегшити забезпечення підрозділів необхідними засобами.

Водночас у галузі залишаються виклики щодо якості закупівель. Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) попередила про ризик закупівлі бракованих FPV-дронів на десятки мільярдів гривень.

За даними асоціації, орієнтація на найдешевші пропозиції загрожує постачанням на фронт неякісних безпілотників на оптоволокні.

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