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Минобороны готовит новые правила для производителей оружия и рассматривает экспорт

15:25 06.09.2026 Вс
2 мин
Украинскому оружию откроют путь за границу
aimg Сергей Козачук
Минобороны готовит новые правила для производителей оружия и рассматривает экспорт Фото: министр обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Министерство обороны Украины работает над введением прогнозируемых и понятных правил для отечественных оружейных производителей. Также в ведомстве рассматривается возможность экспорта оборонной продукции для развития отрасли.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара, передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали встречи с ОПК

Глава оборонного ведомства провел встречу с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций, поблагодарив их за вклад в поддержание обороноспособности страны.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд ключевых вопросов:

  • потребности фронта и решения по противодействию российским угрозам;
  • новые технологии и разработки для усиления сил обороны;
  • масштабирование украинского производства.

Хмара подчеркнул, что Министерству обороны критически важно поддерживать прямой диалог с представителями оборонной промышленности.

"Наша задача - вместе создавать условия для развития сильного украинского ОПК, способного масштабировать производство и давать фронту необходимое", - отметил министр.

Вопросы экспорта оружия

Отдельное внимание во время встречи было уделено теме возможного экспорта украинских оборонных решений.

Как отметили в Минобороны, первоочередным и постоянным приоритетом остается полное обеспечение потребностей фронта.

В то же время, экспорт рассматривают как инструмент развития отечественного ОПК и привлечения дополнительных ресурсов для украинской обороны.

Расширение льгот для ОПК

Напомним, недавно Верховная Рада расширила налоговые и таможенные льготы для нужд сил безопасности и обороны.

Парламент упразднил пошлины и НДС на импорт отдельных видов техники, оборудования и комплектующих, чтобы облегчить обеспечение подразделений необходимыми средствами.

В то же время в отрасли остаются вызовы по качеству закупок. Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) предупредила о риске закупки бракованных FPV-дронов на десятки миллиардов гривен.

По данным ассоциации, ориентация на самые дешевые предложения чревата поставками на фронт некачественных беспилотников на оптоволокне.

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