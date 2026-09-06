Минобороны готовит новые правила для производителей оружия и рассматривает экспорт

Министерство обороны Украины работает над введением прогнозируемых и понятных правил для отечественных оружейных производителей. Также в ведомстве рассматривается возможность экспорта оборонной продукции для развития отрасли.

Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара, передает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В то же время, экспорт рассматривают как инструмент развития отечественного ОПК и привлечения дополнительных ресурсов для украинской обороны.

Как отметили в Минобороны, первоочередным и постоянным приоритетом остается полное обеспечение потребностей фронта.

Отдельное внимание во время встречи было уделено теме возможного экспорта украинских оборонных решений.

"Наша задача - вместе создавать условия для развития сильного украинского ОПК, способного масштабировать производство и давать фронту необходимое", - отметил министр.

Хмара подчеркнул, что Министерству обороны критически важно поддерживать прямой диалог с представителями оборонной промышленности.

Глава оборонного ведомства провел встречу с представителями украинских оборонных предприятий и ассоциаций, поблагодарив их за вклад в поддержание обороноспособности страны.

Расширение льгот для ОПК

Напомним, недавно Верховная Рада расширила налоговые и таможенные льготы для нужд сил безопасности и обороны.

Парламент упразднил пошлины и НДС на импорт отдельных видов техники, оборудования и комплектующих, чтобы облегчить обеспечение подразделений необходимыми средствами.

В то же время в отрасли остаются вызовы по качеству закупок. Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) предупредила о риске закупки бракованных FPV-дронов на десятки миллиардов гривен.

По данным ассоциации, ориентация на самые дешевые предложения чревата поставками на фронт некачественных беспилотников на оптоволокне.