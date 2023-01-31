Міноборони Франції про підготовку українських пілотів: рішення ще не ухвалено, але табу немає

Влада Франції поки не прийняла остаточного рішення щодо підготовки пілотів винищувачів з України. Але табу на таку допомогу нема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Франції Себастьяна Лекорню під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим.