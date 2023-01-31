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Міноборони Франції про підготовку українських пілотів: рішення ще не ухвалено, але табу немає

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Париж, Вівторок 31 січня 2023 17:27
Міноборони Франції про підготовку українських пілотів: рішення ще не ухвалено, але табу немає Фото: Себастьян Лекорню, голова Міноборони Франції (flickr by Écologique Solidaire)
Автор: Іван Носальський

Влада Франції поки не прийняла остаточного рішення щодо підготовки пілотів винищувачів з України. Але табу на таку допомогу нема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Франції Себастьяна Лекорню під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Щодо підготовки пілотів. Це входить до рамок глобальної підготовки. Ми ще не ухвалили остаточного рішення, але я знаю, що у нас немає табу", - заявив французький міністр.

Нагадаємо, раніше помічник голови Міноборони Франції заявляв, що його країна розглядає запит України на підготовку пілотів винищувачів.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання Україні винищувачів F-16.

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