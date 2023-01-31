Минобороны Франции о подготовке украинских пилотов: решение еще не принято, но табу нет
Власти Франции пока не приняли окончательного решения в вопросе подготовки пилотов истребителей из Украины. Но табу на такую помощь нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Относительно подготовки пилотов. Это входит в рамки глобальной подготовки. Мы еще не приняли окончательного решения, но я знаю, что у нас нет табу", - заявил французский министр.
Напомним, ранее помощник главы Минобороны Франции заявлял, что его страна рассматривает запрос Украины на подготовку пилотов истребителей.
Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки Украине истребителей F-16.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.