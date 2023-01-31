Минобороны Франции о подготовке украинских пилотов: решение еще не принято, но табу нет

Власти Франции пока не приняли окончательного решения в вопросе подготовки пилотов истребителей из Украины. Но табу на такую помощь нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню в ходе совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым.