У Фінляндії розпочався суд над чоловіком, який віз до Росії GPS-локатори

Повітовий суд Північної Карелії почав розглядати справу, згідно з якою чоловік намагався вивезти в Росію товари, що потрапляють під санкції.

Про це заявив прокурор по справі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Зазначається, що ці товари могли використовуватися у військових цілях.

У жовтні 2022 року на КПП Ніірала прикордонники виявили в машині підозрюваного 31 GPS-локатор і шість ехолотів.

Загальна вартість захованих в автомобілі пристроїв оцінюється в 15 000 євро.

За словами прокурора, чоловік віз із собою пристрої, які можна знайти в роздрібному продажі. Однак їхнє ввезення в Росію заборонено санкціями ЄС, тому що це так звані товари подвійного призначення, які можна використовувати у військових цілях.

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

Вчора повідомлялось, що литовські правоохоронці передали до суду справу щодо контрабандиста, який в обхід санкцій ЄС постачав Росії зброю.