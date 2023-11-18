У Міноборони Естонії вважають, що Україна більш адаптована до війни, ніж РФ

На його думку, наразі ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.

"Я також говорив, що українська армія наразі є чемпіоном світу з комбінування різних зразків озброєння - у вас багато військової техніки, і ви повинні адаптуватися для її використання", - сказав Певкур.

Він зауважив, що українська армія показує приклад адаптатиції та навчання використання нового озброєння.

"Але ми маємо адаптуватися і діяти відповідно. Тому я вірю, що це також меседж, що під час війни українська армія показала, що вона здатна адаптуватися. То що ми більш адаптивні, ніж Росія? Так, я так вважаю. Ми разом із союзниками. Якщо порівняти українського солдата, навченого в західних країнах, з російським ув'язненим, то, очевидно, у вас якість підготовки краща", - каже він.

Міністр вважає, що така перевага є шляхом до успіху у війні, однак важливо розуміти, що у нас ніколи не буде настільки багато солдатів на полі бою, як у Росії. Це означає, що українські військові мають бути краще оснащені, краще підготовлені та мати кращу мотивацію.

"Це три ключові теми для перемоги і, можливо, формула перемоги в цій війні. Я щиро вірю, що ми не повинні зосереджуватися на тому, на що сподівається Росія", - підкреслив він.

Допомога Україні від Естонії

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Так, уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

У серпні уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

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