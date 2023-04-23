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У Міноборони Естонії назвали терміни "реального" контрнаступу ЗСУ і що йому заважає

Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Найбільшою перешкодою для початку контрнаступу ЗСУ є дощова погода. При цьому до початку активних бойових дій пройде щонайменше місяць.

Таку думку в інтерв'ю висловив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Якщо послухати думки, (що звучали на базі, - ред.) "Рамштайн", то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два", - сказав Певкур.

За його словами, на сьогодні перешкодою є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

"Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція (країн, які надали Україні танки, - ред.) Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, ймовірно, відбудеться, є погода", - зазначив він.

На його думку, "погода досить дощова", і це ускладнює пересування важкої техніки.

"Українці швидше чекають на покращення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій", - уточнив Певкур.

Як повідомлялося, раніше командувач розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що головна основа успіху українського контрнаступу полягає в тому, наскільки підрозділи ЗСУ зможуть разом ефективно тренуватися перед ним. Це найважливіший нюанс стратегічного успіху.

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого до нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібром.

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