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В Минобороны Эстонии назвали сроки "реального" контрнаступления ВСУ и что ему мешает

Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Самым большим препятствием для начала контрнаступления ВСУ является дождливая погода. При этом до начала активных боевых действий пройдет не менее месяца.

Такое мнение в интервью высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Если послушать мнения, (звучавшие на базе, - ред.) "Рамштайн", то может пройти еще месяцок, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два", - сказал Певкур.

По его словам, препятствием на данный момент является не отсутствие, например, танков Abrams, а погодные условия в Украине.

"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция (стран, предоставивших Украине танки, - ред.) Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода", - отметил он.

По его мнению, "погода довольно дождливая", и это затрудняет передвижение тяжелой техники.

"Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", - уточнил Певкур.

Как сообщалось, ранее командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что главная основа успеха украинского контрнаступления состоит в том, насколько подразделения ВСУ смогут вместе эффективно тренироваться перед ним. Это самый важный нюанс стратегического успеха.

Напомним, правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в него войдут артиллерийские боеприпасы 155 мм калибром.

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