Міноборони допустило до експлуатації вітчизняний авіакомплекс Poseidon

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Poseidon. Цей український дрон тепер дозволено використовувати в підрозділах Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Як зазначили у Міноборони, ці літальні апарати мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему.

Унікальним є те, що він може виконувати завдання при температурі від -20 градусів до +45 градусів та під час сильного вітру. А заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

"Робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони противника", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Раніше РБК-Україна писало про те, що минулого року було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Зокрема, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".