Минобороны допустило к эксплуатации отечественный авиакомплекс Poseidon

Министерство обороны Украины официально кодифицировало беспилотный авиационный комплекс Poseidon. Этот украинский дрон теперь разрешено использовать в подразделениях Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметили в Минобороны, эти летательные аппараты имеют электродвигатели и современную навигационную систему.

Уникальным является то, что он может выполнять задачи при температуре от -20 градусов до +45 градусов и во время сильного ветра. А заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.

"Рабочая высота этих беспилотников вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны противника", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в прошлом году было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

В частности, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".