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Міноборони допустило до експлуатації перший бойовий модуль "ШаБля"

Фото: Міноборони допустило до експлуатації перший бойовий модуль "ШаБля" (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство оборони допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що до експлуатації допущено відразу три зразки модулів "ШаБля".

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", - сказав лідер команди розробників.

"ШаБля"

Зазначимо, що бойовий модуль застосовують для ведення розвідки задля виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили ворога, боротьби з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями противника.

Озброєння для ЗСУ

Додамо, що в військово-промисловий комплекс Україні розвивається стрімкими темпами. Зокрема, українські виробники активно вироблять безпілотники.

Так, у серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про унікальну розробку спецслужби - морські дрони. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG".

Дрони обладнані бойовою частиною 850 кг. Їх виготовляють на одному з підземних виробництв на території України.

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