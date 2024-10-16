Міноборони допустило до експлуатації дрон "Чаклун": що про нього відомо

Виробництво дронів в Україні

До кінця 2024 року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів. Також уряд запустив експериментальний проект із сертифікації шкіл операторів безпілотників.

Щодо 2025 року, то, за словами голови Міноборони Рустема Умєрова, Україна наступного року планує збільшити виробництво зброї. Йдеться про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Варто зазначити, що за останні два роки виробництво дронів в Україні зросло у 100 разів. Майже всі дрони, які зараз закуповуються, виробляються в Україні.

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