Минобороны допустило к эксплуатации дрон "Чаклун": что о нем известно

Производство дронов в Украине

До конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов. Также правительство запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов беспилотников.

Что касается 2025 года, то по словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина в следующем году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Стоит отметить, что за последние два года производство дронов в Украине выросло в 100 раз. Почти все дроны, которые сейчас закупаются, производятся в Украине.

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