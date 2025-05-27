Міноборони допустило до експлуатації "антидроновий пістоль": що про нього відомо

Міноборони офіційно допустило до експлуатації новий український "антидроновий пістоль". Пристрій блокує управління та відеосигнал ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий засіб боротьби з ворожими безпілотниками - український "антидроновий пістоль".
Йдеться про компактний індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту, який блокує канали управління й передачі відеосигналу дронів. Прилад створює електромагнітні завади, ефективно "глушачи" ворожі БПЛА.
Згідно з повідомленням, пістоль має монолітну конструкцію, важить трохи більше 1 кг і призначений для індивідуального використання військовими на передовій.
У Міноборони відзначили, що пристрій уже пройшов необхідні випробування і найближчим часом надійде до бойових підрозділів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно до експлуатації у ЗСУ допустили безпілотний дрон українського виробництва "Рарог-10".
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