RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Минобороны допустило к эксплуатации "антидроновой пистолет": что о нем известно

Иллюстративное фото: Минобороны допустило к эксплуатации "антидроновой пистолет" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Минобороны официально допустило к эксплуатации новый украинский "антидроновий пистолет". Устройство блокирует управление и видеосигнал вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новое средство борьбы с вражескими беспилотниками - украинский "антидроновий пистолет".

Речь идет о компактном индивидуальном устройстве радиоэлектронной защиты, которое блокирует каналы управления и передачи видеосигнала дронов. Прибор создает электромагнитные помехи, эффективно "глуша" вражеские БПЛА.

 
Фото: Минобороны допустило к эксплуатации "антидроновой пистолет" (mod.gov.ua)

Согласно сообщению, пистолет имеет монолитную конструкцию, весит чуть более 1 кг и предназначен для индивидуального использования военными на передовой.

В Минобороны отметили, что устройство уже прошло необходимые испытания и в ближайшее время поступит в боевые подразделения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно к эксплуатации в ВСУ допустили беспилотный дрон украинского производства "Рарог-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине