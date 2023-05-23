У Міноборони назвали країну, яка може першою дати F-16 Україні і це не США

За його словами, у Нідерландах наразі використовуються 24 F-16, які придатні для оперативного розгортання і залишатимуться у використанні до середини 2024 року.

"Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад для продажу. Також Нідерланди мають додаткові 18 F-16, які більше не використовуються і можуть отримати інше призначення. Дванадцять із цих 18 спочатку планувалося передати приватній компанії, але передача була відкладена", - заявив Сак.

При цьому неназваний високопоставлений чиновник із питань оборони Центральної Європи повідомив Politico, що передача літаків може відбутися вже до осені.

Так, відповідаючи на запитання, чи реально Україні отримати F-16 до осені, неназваний чиновник сказав: "Я думаю, що так".

Зазначено, що на те саме питання відповів і високопоставлений дипломат зі Східної Європи, сказавши: "Чому б і ні?".

F-16 для України

Нагадаємо, що після тривалого вагання президент США Джо Байден на саміті G7 заявив, що погоджується на старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Перед цим Британія та Нідерланди повідомили, що вони створять міжнародну коаліцію, щоб допомогти Україні придбати F-16. Їх також підтримує Франція.

Після чого, вже вчора голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що українські пілоти нібито вже розпочали навчання на винищувачах. Він вважає, що Україн невдовзі отримає бажані винищувачі. Хоча у Пентагоні переконані, що ця може тривати кілька місяців, і це "в кращому разі".

Варто зазначити, що весь цей час Україна наголошувала на необхідності отримання саме отримання багатоцільового F-16, оскільки він здатен виконувати бойові завдання як в тилу, так і на передовій, а також прикривати українське небо. Винищувачі є на озброєнні багатьох країн, а отже домогтися їх постачання буде простіше.

Варто додати, що в Міноборони України сподіваються отримати від партнерів близько 40-50 винищувачів F-16, така кількість дасть можливість сформувати три-чотири ескадрильї.

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