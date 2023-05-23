В Минобороны назвали страну, которая может первой дать F-16 Украине и это не США

По его словам, в Нидерландах используются 24 F-16, которые пригодны для оперативного развертывания и будут оставаться в использовании до середины 2024 года.

"После этого они будут доступны для другого назначения, например для продажи. Также Нидерланды имеют дополнительные 18 F-16, которые больше не используются и могут получить другое назначение. Двенадцать из этих 18 изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена", - заявил Сак.

При этом неназванный высокопоставленный чиновник по обороне Центральной Европы сообщил Politico, что передача самолетов может состояться уже к осени.

Так, отвечая на вопрос, реально ли Украине получить F-16 к осени, неназванный чиновник сказал: "Я думаю, что да".

Отмечено, что на тот же вопрос ответил и высокопоставленный дипломат из Восточной Европы, сказав: "Почему бы и нет?".

F-16 для Украины

Напомним, что после длительного колебания президент США Джо Байден на саммите G7 заявил, что соглашается на старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Перед этим Британия и Нидерланды сообщили, что создадут международную коалицию, чтобы помочь Украине приобрести F-16. Их тоже поддерживает Франция.

После чего, уже вчера глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что украинские пилоты якобы уже начали обучение на истребителях. Он считает, что Украина вскоре получит желаемые истребители. Хотя в Пентагоне убеждены, что это может занять несколько месяцев, и это "в лучшем случае".

Стоит отметить, что все это время Украина отмечала необходимость получения именно получения многоцелевого F-16, поскольку он способен выполнять боевые задачи как в тылу, так и на передовой, а также прикрывать украинское небо. Истребители находятся на вооружении многих стран, а значит добиться их поставки будет проще.

Стоит добавить, что в Минобороны Украины надеются получить от партнеров около 40-50 истребителей F-16, такое количество позволит сформировать три-четыре эскадрильи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.