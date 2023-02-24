У Міноборони Данії не виключають відправку винищувачів в Україну, але є умова

Данія не виключає відправку винищувачів Україні, проте умовою передачі літаків буде їхнє постачання іншими країнами. При цьому зараз жодних рішень не ухвалено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова в. о. міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена у коментарі DRTV .

сісти у F-16 і змусити його літати". Пілотів необхідно навчити керувати літаками та обслуговувати їх.

"Я не хочу заперечувати, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути відправку винищувальної авіації", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що його країна не надсилатиме винищувачів в Україну в "короткостроковій перспективі". При цьому в майбутньому постачання літаків все ж таки не слід виключати.

Раніше у Повітряних силах України розповіли, чим особливий F-16, який Київ просить у Заходу, і скільки часу ЗСУ потрібно для навчань на таких літаках.

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