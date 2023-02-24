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У Міноборони Данії не виключають відправку винищувачів в Україну, але є умова

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П'ятниця 24 лютого 2023 11:54
У Міноборони Данії не виключають відправку винищувачів в Україну, але є умова Фото: у Міноборони Данії не виключають відправку винищувачів до України, але є умова (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Данія не виключає відправку винищувачів Україні, проте умовою передачі літаків буде їхнє постачання іншими країнами. При цьому зараз жодних рішень не ухвалено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова в. о. міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена у коментарі DRTV.

"Я не хочу заперечувати, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути відправку винищувальної авіації", - сказав він.

Поульсен також наголосив, що жодних рішень поки що не прийнято.

"Я відкритий для розгляду можливостей, які можуть існувати у зв'язку із майбутньою ситуацією в Україні. Але сьогодні я не можу оголосити, що ми збираємося надати винищувачі", - наголосив в. о. міністра.

Поульсен додав, що постачання авіації - складне питання, оскільки "не можна просто сісти у F-16 і змусити його літати". Пілотів необхідно навчити керувати літаками та обслуговувати їх.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що його країна не надсилатиме винищувачів в Україну в "короткостроковій перспективі". При цьому в майбутньому постачання літаків все ж таки не слід виключати.

Раніше у Повітряних силах України розповіли, чим особливий F-16, який Київ просить у Заходу, і скільки часу ЗСУ потрібно для навчань на таких літаках.

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