У Міноборони Данії не виключають відправку винищувачів в Україну, але є умова

Данія не виключає відправку винищувачів Україні, проте умовою передачі літаків буде їхнє постачання іншими країнами. При цьому зараз жодних рішень не ухвалено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова в. о. міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена у коментарі DRTV .

"Я не хочу заперечувати, що в якийсь момент може виникнути потреба розглянути відправку винищувальної авіації", - сказав він.

Поульсен також наголосив, що жодних рішень поки що не прийнято.

"Я відкритий для розгляду можливостей, які можуть існувати у зв'язку із майбутньою ситуацією в Україні. Але сьогодні я не можу оголосити, що ми збираємося надати винищувачі", - наголосив в. о. міністра.