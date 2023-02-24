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В Минобороны Дании не исключают отправку истребителей в Украину, но есть условие

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Пятница 24 февраля 2023 11:54
В Минобороны Дании не исключают отправку истребителей в Украину, но есть условие Фото: в Минобороны Дании не исключают отправку истребителей в Украину, но есть условие (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Дания не исключает отправку истребителей Украине, однако условием передачи самолетов будет их поставка другими странами. При этом настоящий момент никаких решений не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна на слова и. о. министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена в комментарии DRTV.

"Я не хочу отрицать, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть отправку истребительной авиации", - сказал он.

Поульсен также подчеркнул, что никаких решений пока не принято.

"Я открыт для рассмотрения возможностей, которые могут существовать в связи с будущей ситуацией в Украине. Но сегодня я не могу объявить, что мы собираемся предоставить истребители", - отметил и. о. министра.

Поульсен добавил, что поставки авиации - сложный вопрос, поскольку "нельзя просто сесть в F-16 и заставить его летать". Пилотов необходимо обучить руководить самолетами и обслуживать их.

Напомним, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его страна не будет посылать истребители в Украину в "краткосрочной перспективе". При этом в будущем поставки самолетов все же не следует исключать.

Ранее в Воздушных силах Украины рассказали, чем особенный F-16, который Киев просит у Запада, и сколько времени ВСУ нужно для учений на таких самолетах.

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