В Минобороны Дании не исключают отправку истребителей в Украину, но есть условие

Дания не исключает отправку истребителей Украине, однако условием передачи самолетов будет их поставка другими странами. При этом настоящий момент никаких решений не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна на слова и. о. министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена в комментарии DRTV .

"Я не хочу отрицать, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть отправку истребительной авиации", - сказал он.

Поульсен также подчеркнул, что никаких решений пока не принято.

"Я открыт для рассмотрения возможностей, которые могут существовать в связи с будущей ситуацией в Украине. Но сегодня я не могу объявить, что мы собираемся предоставить истребители", - отметил и. о. министра.