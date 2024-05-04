В Міноборони дали детальне роз'яснення, як будуть визначати придатність військовозобов'язаних

За її словами, згідно оновленому наказу № 402 та тих змін, що в ньому є, то дійсно зникає поняття "обмежено придатний", залишаються статуси "придатний" и "непридатний".

"В придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій", - розповіла вона.

Своєю чергою, за її словами, захворювання розбиті на групи, в кожній з них є декілька категорій.

"Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз - в залежності від ступеню порушення функцій", - зазначила Сухорукова.

Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом "захворювання - ступінь порушення функцій".

"Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт "непридатний", в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функцій", - підкреслила директор.

Приклади

Для більш детального розуміння специфіки, посадовиця навела наступні приклади:

була виразка, залишився тільки рубець - людина придатна;

виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку - не придатний;

ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців - не придатний;

відсутність одного ока (сліпота одного ока) - не придатний;

Що робити вже діючим військовим у випадку погіршення здоров’я

Сухорукова також нагадала, що у випадку погіршення здоров’я у військослужбовця завжди є можливість звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров’я.

"Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)", - пояснила вона.

Нові зміни в наказ щодо ВЛК в Україні

У вересні 2023 року президент України доручив урегулювати питання терміну "обмежено придатних" для мобілізації.

У квітні Зеленський підписав законопроект №10313, який стосується повторного медичного огляду обмежено придатних чоловіків та скасував ним статус "обмежено придатний".

При цьому нового наказу, по якому можна було б визначати придатність з урахуванням виключення "обмежено придатних", не було. Нещодавно стало відомо, що Міноборони внесло зміни у відповідний профільний наказ № 402, врегулювавши можливі розбіжності. Докладніше про нові зміни, що увійшли до наказу - у матеріалі.