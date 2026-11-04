У Міноборони чітко пояснили повноваження ТЦК під час воєнного стану

ТЦК та СП ведуть військовий облік, проводять заходи оповіщення та організовують направлення громадян на медичний огляд.

Також їхні завдання включають організацію соціального і правового захисту військовослужбовців та ветеранів.

Уповноважені представники ТЦК мають право вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи у встановленому законом порядку.

Їхня діяльність захищена кримінальним законодавством, а умисне перешкоджання їхній роботі тягне за собою відповідальність.

Фото: повноваження ТЦК (mod.gov.ua)

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Умисне блокування транспорту чи доступу до приміщень, фізичне втручання в роботу або поширення інформації про місця перевірок може кваліфікуватися за ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

За перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період передбачено:

від 5 до 8 років позбавлення волі;

від 8 до 15 років позбавлення волі, якщо дії призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

Фото: наслідки перешкоджання роботі ТЦК (mod.gov.ua)

У міноборони наголосили, що під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського.

Призовники та військовозобов'язані повинні дотримуватися правил обліку, повідомляти про зміну даних та прибувати за викликом.

У разі незгоди з діями представників ТЦК громадяни можуть оскаржити їх у суді, за підпорядкованістю або звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини.