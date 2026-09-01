Міноборони: частині українців потрібно оновити "Резерв+", застосунок може "гальмувати"

Міноборони оновило застосунок "Резерв+" - тепер він доступний усім користувачам iOS та Android. Проте в його роботі можуть виникнути збої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Оновлення вже можна встановити

Сьогодні вранці частина користувачів застосунку отримала повідомлення про необхідність оновити "Резерв+". Нова версія програми вже з'явилася в App Store та Google Play.

Можливі труднощі з входом

Через велику кількість людей, які одночасно встановлюють оновлення, сервіс може працювати нестабільно. Зокрема, у деяких користувачів виникають проблеми з авторизацією в застосунку та використанням окремих функцій.

Якщо оновлення "зависає" або не вдається увійти в акаунт, у Міноборони радять трохи зачекати та повторити спробу пізніше.

У відомстві запевнили, що ситуація має стабілізуватися найближчим часом.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що Міноборони почало тестувати нову послугу для педагогів - учителі та інші працівники шкіл отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації дистанційно, без довідок і черг у ЦНАП.