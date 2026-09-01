ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Міноборони: частині українців потрібно оновити "Резерв+", застосунок може "гальмувати"

09:43 01.09.2026 Вт
2 хв
Які саме проблеми можуть виникнути в "Резерв+"?
aimg Олена Чупровська
Міноборони: частині українців потрібно оновити "Резерв+", застосунок може "гальмувати" Фото: застосунок "Резерв+" працює з перебоями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Міноборони оновило застосунок "Резерв+" - тепер він доступний усім користувачам iOS та Android. Проте в його роботі можуть виникнути збої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Оновлення вже можна встановити

Сьогодні вранці частина користувачів застосунку отримала повідомлення про необхідність оновити "Резерв+". Нова версія програми вже з'явилася в App Store та Google Play.

Можливі труднощі з входом

Через велику кількість людей, які одночасно встановлюють оновлення, сервіс може працювати нестабільно. Зокрема, у деяких користувачів виникають проблеми з авторизацією в застосунку та використанням окремих функцій.

Якщо оновлення "зависає" або не вдається увійти в акаунт, у Міноборони радять трохи зачекати та повторити спробу пізніше.

У відомстві запевнили, що ситуація має стабілізуватися найближчим часом.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що Міноборони почало тестувати нову послугу для педагогів - учителі та інші працівники шкіл отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації дистанційно, без довідок і черг у ЦНАП.

Раніше таку опцію вже мали науковці закладів вищої освіти та наукових установ.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 серпня в Державній прикордонній службі також прокоментували чутки про перевірку "Резерв+" у жінок на кордоні.

Речник відомства Андрій Демченко заявив, що прикордонники не вимагають цей застосунок у жінок, оскільки законодавство не встановлює для них жодних обмежень на виїзд.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна
Новини
Під атакою Київ, Бориспіль, Одеса, є загиблі і поранені: все про наслідки масованого удару РФ
Під атакою Київ, Бориспіль, Одеса, є загиблі і поранені: все про наслідки масованого удару РФ
Аналітика
Спецоперація "Почтальон": Росія почала масштабну інформаціну атаку проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Спецоперація "Почтальон": Росія почала масштабну інформаціну атаку проти України