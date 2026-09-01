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Минобороны: части украинцев нужно обновить "Резерв+", приложение может "тормозить"

09:43 01.09.2026 Вт
2 мин
Какие проблемы могут возникнуть в "Резерв+"?
aimg Елена Чупровская
Минобороны: части украинцев нужно обновить "Резерв+", приложение может "тормозить" Фото: приложение "Резерв+" работает с перебоями (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Минобороны обновило приложение "Резерв+" - теперь оно доступно всем пользователям iOS и Android. Однако в его работе могут возникнуть сбои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Обновление уже можно установить

Сегодня утром часть пользователей приложения получила уведомление о необходимости обновить "Резерв+". Новая версия приложения уже появилась в App Store и Google Play.

Возможные трудности с входом

Из-за большого количества людей, одновременно устанавливающих обновление, сервис может работать нестабильно. В частности, у некоторых пользователей возникают проблемы с авторизацией в приложении и использованием отдельных функций.

Если обновление "зависает" или не удается войти в аккаунт, в Минобороны советуют немного подождать и повторить попытку позже.

В ведомстве заверили, что ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время.

Обновлено в 10:55

В Минобороны добавили, что все еще могут наблюдаться трудности в работе приложения.

Около трех ночи автоматически обновился сертификат безопасности "Резерв+", но из-за настроек защиты предыдущая версия не подключилась к системе. В четыре ночи опубликовали обновленную версию "Резерв+" с исправлением. Утром она стала доступна в магазинах приложений на разных версиях операционных систем смартфонов.

"После этого многие пользователи одновременно начали входить в приложение, из-за чего резко возросла нагрузка. В 10:02 устранили проблему с чрезмерной нагрузкой и перезапустили системы, отвечающие за вход", - говорится в заявлении.

О полном возобновлении работы обещают сообщить отдельно.

Напомним, 18 августа стало известно, что Минобороны начало тестировать новую услугу для педагогов – учителя и другие работники школ получили возможность оформить отсрочку от мобилизации дистанционно, без справок и очередей в ЦНАП.

Ранее такую опцию уже имели ученые заведений высшего образования и научных учреждений.

Как сообщало РБК-Украина, 21 августа в Государственной пограничной службе также прокомментировали слухи о проверке "Резерв+" у женщин на границ .

Представитель ведомства Андрей Демченко заявил, что пограничники не требуют это приложение у женщин, поскольку законодательство не устанавливает для них никаких ограничений на выезд.

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