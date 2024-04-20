Міноборони Британії звинуватили у затримці постачання озброєння для України, - Guardian

Зазначається, що британське оборонне відомство звинувачують у "повільній роботі" через бюрократичні затримки. Також вказується, що лише 404 мільйони фунтів стерлінгів (майже пів мільярда доларів) із коштів, пожертвуваних урядами дев'яти країн за останні два роки, було виділено або витрачено.

Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії нараховує 9 країн-донорів. Критики стверджують, що постачання озброєння в Україну на передову було повільним.

Тіньовий міністр оборони Британії Джон Хілі звинуватив відомство в тому, що воно працює "повільно".

"Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить в Україну раніше весни наступного року", - йдеться в публікації.

Також представники Міноборони Британії кажуть, що затримки були спричинені необхідністю "оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які подали тендер на контракти".

Військовий фонд для України

Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання для України після широкомасштабного вторгнення Росії.

Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії", яким керує Міністерство оборони від імені виконавчої комісії, що складається з Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.

Кошти виділили: