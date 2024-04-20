Минобороны Британии обвинили в задержке поставок вооружения для Украины, - Guardian

Отмечается, что британское оборонное ведомство обвиняют в "медленной работе" из-за бюрократических задержек. Также указывается, что только 404 миллиона фунтов стерлингов (почти полмиллиарда долларов) из средств, пожертвованных правительствами девяти стран за последние два года, было выделено или израсходовано.

Международный фонд для Украины под руководством Великобритании насчитывает 9 стран-доноров. Критики утверждают, что поставка вооружения в Украину на передовую была замедленной.

Теневой министр обороны Британии Джон Хили обвинил ведомство в том, что оно работает "медленно".

"Министры признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не попадет в Украину раньше весны следующего года", - говорится в публикации.

Также представители Минобороны Британии говорят, что задержки были вызваны необходимостью "оценить каждую из множества оборонных компаний, подавших тендер на контракты".

Военный фонд для Украины

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 г. для финансирования военной подготовки и оборудования для Украины после широкомасштабного вторжения России.

Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Средства выделили: