У Міноборони Британії виступили з "посланням Москві": що сказав Гілі

За його словами, огляд визначить "великі нові інвестиції в нашу національну безпеку" і надішле потужний сигнал ворожим державам.

Під час візиту на завод у Стівенеджі, де збираються ракети Storm Shadow, Гілі заявив, що уряд підтримає закупівлю до 7 тисяч одиниць далекобійної зброї британського виробництва.

"Шість мільярдів доларів протягом наступних п'яти років на такі заводи, які дадуть нам змогу не тільки виробляти боєприпаси, якими оснащуватимуться наші війська в майбутньому, а й створювати робочі місця в кожній частині Великої Британії - 1800 нових робочих місць у кожній країні Сполученого Королівства", - сказав він.

Гілі також назвав огляд "повідомленням для Москви".

"Це також послання Москві. Це Британія стоїть за зміцненням наших Збройних сил, а також за зміцненням нашої промислової бази, і це частина нашої готовності битися, якщо буде потрібно, але це сила, за допомогою якої ми зможемо стримувати ці бої в майбутньому", - констатував він.