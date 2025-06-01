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Британія вступає в нову ядерну епоху: що задумали Лондон і Вашингтон проти Кремля

Велика Британія, Неділя 01 червня 2025 04:39
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Британія вступає в нову ядерну епоху: що задумали Лондон і Вашингтон проти Кремля Фото: прем’єр-міністр Кір Стармер (GettyImages)
Автор: Оксана Гапончук

Лондон готує найбільше оборонне посилення з часів Холодної війни. Йдеться про американські літаки з тактичною ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times.

Так, уряд Великої Британії розглядає можливість розміщення на своїй території американських винищувачів, здатних нести тактичну ядерну зброю. За інформацією з урядових джерел, йдеться про наймасштабніше зміцнення оборонного потенціалу країни за понад три десятиліття.

Нове ядерне стримування: чому це важливо

Уперше з часів завершення холодної війни Лондон може стати частиною розширеної ядерної програми НАТО. Так, на тлі загострення геополітичної ситуації в Європі та посилення ядерної риторики Кремля, даний крок є обгрунтованим.

Передбачається, що американські літаки з тактичними ядерними боєприпасами будуть розміщені на британських військових базах.

Йдеться не про великі міжконтинентальні ракети, а про менш потужну, так звану "тактичну" зброю, яку можна застосувати в межах локального конфлікту.

Такі плани є відповіддю на дедалі агресивнішу поведінку Росії, яка, за словами британських посадовців, значно підвищує рівень ядерної загрози в Європі. Влада країни визнає: сучасна ситуація вимагає переосмислення підходів до оборони та стримування.

Переговори з Пентагоном вже відбулися.

Прем'єр-міністр Кір Стармер, міністр оборони Джон Гілі та головнокомандувач збройних сил адмірал Тоні Радакін підтримують відповідні переговори з Пентагоном.

Офіційно угоду ще не підписано, але підготовка триває, і нова стратегія оборони вже найближчим часом буде представлена ​​на урядовому рівні.

Куди рухається оборонна політика Лондона

У понеділок, 2 червня, глава уряду має представити стратегічний огляд оборони - важливий документ, який окреслює бачення Великої Британії у сфері безпеки на найближчі роки.

Експерти кажуть, що там є рекомендації щодо розширення внеску Лондона до ядерного стримування НАТО в Європі.

"Ми вперше з годин холодної війни стикаємося з реальними загрозами міждержавного конфлікту... Світ безсумнівно стає небезпечнішим. Ядерні ризики зростають", - заявив Міністр оборони Гілі.

Що далі

Рішення про придбання американських літаків з тактичним ядерним оружням може спричинити не лише безпекову ситуацію в Європі, а й позицію Британії в структурі НАТО.

За словами голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, на території країни розміщено носії - зокрема, літаки та оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", однак самих боєголовок не передано .

Раніше ми писали, що 5 лютого російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір про гарантію безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерного зброї.

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