Британія вступає в нову ядерну епоху: що задумали Лондон і Вашингтон проти Кремля
Лондон готує найбільше оборонне посилення з часів Холодної війни. Йдеться про американські літаки з тактичною ядерною зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times.
Так, уряд Великої Британії розглядає можливість розміщення на своїй території американських винищувачів, здатних нести тактичну ядерну зброю. За інформацією з урядових джерел, йдеться про наймасштабніше зміцнення оборонного потенціалу країни за понад три десятиліття.
Нове ядерне стримування: чому це важливо
Уперше з часів завершення холодної війни Лондон може стати частиною розширеної ядерної програми НАТО. Так, на тлі загострення геополітичної ситуації в Європі та посилення ядерної риторики Кремля, даний крок є обгрунтованим.
Передбачається, що американські літаки з тактичними ядерними боєприпасами будуть розміщені на британських військових базах.
Йдеться не про великі міжконтинентальні ракети, а про менш потужну, так звану "тактичну" зброю, яку можна застосувати в межах локального конфлікту.
Такі плани є відповіддю на дедалі агресивнішу поведінку Росії, яка, за словами британських посадовців, значно підвищує рівень ядерної загрози в Європі. Влада країни визнає: сучасна ситуація вимагає переосмислення підходів до оборони та стримування.
Переговори з Пентагоном вже відбулися.
Прем'єр-міністр Кір Стармер, міністр оборони Джон Гілі та головнокомандувач збройних сил адмірал Тоні Радакін підтримують відповідні переговори з Пентагоном.
Офіційно угоду ще не підписано, але підготовка триває, і нова стратегія оборони вже найближчим часом буде представлена на урядовому рівні.
Куди рухається оборонна політика Лондона
У понеділок, 2 червня, глава уряду має представити стратегічний огляд оборони - важливий документ, який окреслює бачення Великої Британії у сфері безпеки на найближчі роки.
Експерти кажуть, що там є рекомендації щодо розширення внеску Лондона до ядерного стримування НАТО в Європі.
"Ми вперше з годин холодної війни стикаємося з реальними загрозами міждержавного конфлікту... Світ безсумнівно стає небезпечнішим. Ядерні ризики зростають", - заявив Міністр оборони Гілі.
Що далі
Рішення про придбання американських літаків з тактичним ядерним оружням може спричинити не лише безпекову ситуацію в Європі, а й позицію Британії в структурі НАТО.
За словами голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, на території країни розміщено носії - зокрема, літаки та оперативно-тактичні комплекси "Іскандер", однак самих боєголовок не передано .
Раніше ми писали, що 5 лютого російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір про гарантію безпеки з Білоруссю. Документ, зокрема, передбачає застосування ядерного зброї.