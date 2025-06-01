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У Міноборони Британії виступили з "посланням Москві": що сказав Гілі

Європа, Неділя 01 червня 2025 12:05
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У Міноборони Британії виступили з "посланням Москві": що сказав Гілі Фото: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Огляд оборони Британії стане "посланням Москві". Також він просигналізує про "готовність Великої Британії битися, якщо буде потрібно".

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За його словами, огляд визначить "великі нові інвестиції в нашу національну безпеку" і надішле потужний сигнал ворожим державам.

Під час візиту на завод у Стівенеджі, де збираються ракети Storm Shadow, Гілі заявив, що уряд підтримає закупівлю до 7 тисяч одиниць далекобійної зброї британського виробництва.

"Шість мільярдів доларів протягом наступних п'яти років на такі заводи, які дадуть нам змогу не тільки виробляти боєприпаси, якими оснащуватимуться наші війська в майбутньому, а й створювати робочі місця в кожній частині Великої Британії - 1800 нових робочих місць у кожній країні Сполученого Королівства", - сказав він.

Гілі також назвав огляд "повідомленням для Москви".

"Це також послання Москві. Це Британія стоїть за зміцненням наших Збройних сил, а також за зміцненням нашої промислової бази, і це частина нашої готовності битися, якщо буде потрібно, але це сила, за допомогою якої ми зможемо стримувати ці бої в майбутньому", - констатував він.

Про який оборонний огляд Британії йдеться

Гілі виступив з промовою після того, як уряд Британії оголосив, що витратить 1,5 млрд фунтів стерлінгів щонайменше на шість нових оборонних заводів і створить 1800 робочих місць у всій Великій Британії.

Очікується, що в стратегічному оборонному огляді - важливому документі, що визначає бачення Великої Британії у сфері безпеки на найближчі роки, який буде опубліковано в понеділок, буде зроблено висновок про те, що Велика Британія зіштовхнулася з "новою ерою загроз", і буде зроблено попередження про "безпосередню та нагальну" небезпеку, яка походить від Росії та інших країн, включно з Китаєм.

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