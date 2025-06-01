В Минобороны Британии выступили с "посланием Москве": что сказал Хили
Обзор обороны Британии станет "посланием Москве". Также он просигнализирует о "готовности Великобритании сражаться, если потребуется".
Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
По его словам, обзор определит "крупные новые инвестиции в нашу национальную безопасность" и пошлет мощный сигнал враждебным государствам.
В ходе визита на завод в Стивенедже, где собираются ракеты Storm Shadow, Хили заявил, что правительство поддержит закупку до 7 тысяч единиц дальнобойного оружия британского производства.
"Шесть миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в такие заводы, которые позволят нам не только производить боеприпасы, которыми будут оснащаться наши войска в будущем, но и создавать рабочие места в каждой части Великобритании - 1800 новых рабочих мест в каждой стране Соединенного Королевства", - сказал он.
Хилли также назвал обзор "сообщением для Москвы".
"Это также послание Москве. Это Британия стоит за укреплением наших Вооруженных сил, а также за укреплением нашей промышленной базы, и это часть нашей готовности сражаться, если потребуется, но это сила, с помощью которой мы сможем сдерживать эти бои в будущем", - констатировал он.
О каком оборонном обзоре Британии идет речь
Хилли выступил с речью после того, как правительство Британии объявило, что потратит 1,5 млрд фунтов стерлингов как минимум на шесть новых оборонных заводов и создаст 1800 рабочих мест по всей Великобритании.
Ожидается, что в стратегическом оборонном обзоре - важном документе, определяющем видение Великобритании в сфере безопасности на ближайшие годы, который будет опубликован в понедельник, будет сделан вывод о том, что Великобритания столкнулась с "новой эрой угроз", и будет сделано предупреждение о "непосредственной и неотложной" опасности, исходящей от России и других стран, включая Китай.
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