В Минобороны Британии выступили с "посланием Москве": что сказал Хили

Обзор обороны Британии станет "посланием Москве". Также он просигнализирует о "готовности Великобритании сражаться, если потребуется".

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, пишет РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

По его словам, обзор определит "крупные новые инвестиции в нашу национальную безопасность" и пошлет мощный сигнал враждебным государствам.

В ходе визита на завод в Стивенедже, где собираются ракеты Storm Shadow, Хили заявил, что правительство поддержит закупку до 7 тысяч единиц дальнобойного оружия британского производства.

"Шесть миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в такие заводы, которые позволят нам не только производить боеприпасы, которыми будут оснащаться наши войска в будущем, но и создавать рабочие места в каждой части Великобритании - 1800 новых рабочих мест в каждой стране Соединенного Королевства", - сказал он.

Хилли также назвал обзор " сообщением для Москвы".