Міноборони про бої на сході: епіцентр - Бахмут, на окремих ділянках ворог просувається

Вона зазначила, що ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках: Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Бахмутському. На більшості з них окупанти не просуваються завдяки українським оборонцям.

"На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють", - додала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що цього тижня окупанти намагалися атакувати на Куп‘янському та Шахтарському напрямках. Проте українські захисники зупинили наміри ворога.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут, там на окремих ділянках ворог має успіхи.

"Найгарячішим місцем залишається Бахмут. Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається", - заявила Маляр.

За її словами, бійці ЗСУ завдають втрат ворогу. Ситуація на фронті напружена, але контрольована.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська відбили 60 атак росіян на чотирьох напрямках.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, оборона Бахмута має стратегічне значення, оскільки там ЗСУ знищують професійні підрозділи ворога.

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