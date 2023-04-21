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Минобороны о боях на востоке: эпицентр - Бахмут, на отдельных участках враг продвигается

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, эпицентром остается Бахмут. На отдельных участках противник продвигается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

Она отметила, что враг продолжает наступательные действия на четырех направлениях: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском. На большинстве из них оккупанты не продвигаются благодаря украинским защитникам.

"На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют", - добавила Маляр.

Замминистра подчеркнула, что на этой неделе оккупанты пытались атаковать на Купянском и Шахтерском направлениях. Тем не менее, украинские защитники остановили намерения врага.

Эпицентром боевых действий остается Бахмут, там на отдельных участках враг имеет успехи.

"Самым горячим местом остается Бахмут. Таким его делает враг. Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается", - заявила Маляр.

По ее словам, бойцы ВСУ наносят потери врагу. Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая.

Напомним, за прошедшие сутки украинские войска отбили 60 атак россиян на четырех направлениях.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, оборона Бахмута имеет стратегическое значение, поскольку там ВСУ уничтожают профессиональные подразделения врага.

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