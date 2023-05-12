Що відомо про "посилення" кордону

"У ході комплексної перевірки бойової готовності Збройних Сил військовослужбовці танкового підрозділу організували охорону та оборону, а також інженерне обладнання району зосередження, здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що танкові екіпажі виконали "контрольні стрільби" із озброєння танка Т-72Б. Також військовослужбовці нібито провели "заняття з тактичної підготовки".

"Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання щодо посилення державного кордону Республіки Білорусь", - додають в Міноборони РБ.

Фото: Міноборони Білорусі заявило про посилення держкордону танками (t.me/modmilby)

Військові навчання в Білорусі продовжили

Зазначимо, що за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено мінімум до 22 травня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в прикордонних з Україною населених пунктах Білорусі масово встановлюють систему запуску сирен.

При цьому раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про загрозу "диверсантів" на кордоні та про можливе загострення ситуації.

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