RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками

Фото: Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками (t.me/modmilby)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны Беларуси заявили, что некоторые танковые взводы их армии во время проверки боеготовности выполняют так называемую "задачу по усилению госграницы". Также в РБ решили снова продолить военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.

Что известно об "усилении" границы

"В ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Указано, что танковые экипажи выполнили "контрольные стрельбы" из вооружения танка Т-72Б. Также военнослужащие якобы провели "занятия по тактической подготовке".

"Некоторые танковые взводы при проверке выполняют задачи по усилению государственной границы Республики Беларусь", - добавляют в Минобороны РБ.

Фото: Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками (t.me/modmilby)

Военные учения в Беларуси продлили

Отметим, что по данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", обучение ВС РБ/РФ в Беларуси продлено минимум до 22 мая.

Напомним, недавно стало известно, что в приграничных с Украиной населенных пунктах Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен.

При этом ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял об угрозе "диверсантов" на границе и возможном обострении ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларуськордон з Білоруссю