UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони Білорусі видало репетицію параду за перевірку бойової готовності, - "Гаюн"

Фото: білоруський винищувач Су-30СМ (з відкритих джерел)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони Білорусі видало виліт винищувача Су-30СМ на репетицію параду за перевірку бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, сьогодні вранці Міноборони Білорусі повідомило, що в рамках перевірки бойової готовності в 61-й винищувальній авіаційній базі "по тривозі в небо було піднято екіпаж чергового авіаційного засобу".

"Екіпаж зі складу чергової ланки літака Су-30СМ виконав своєчасний зліт, зайняв зону чергування в повітрі, далі піддавався перевірці одного із завдань чергових сил ППО", - заявили у відомстві.

Однак, за інформацією "Беларускі Гаюн", 26 червня на аеродромі "Барановичі" польотів винищувачів Су-30СМ не проводилося. Також згідно зі встановленим раніше графіком, сьогодні репетиція повітряної частини параду 3 липня не проводилася. 

При цьому на опублікованих Міноборони фото можна помітити один винищувач Су-30СМ. Загалом Військово-повітряні сили Білорусі мають на озброєнні чотири таких літаки. 

Як зазначає "Гаюн", судячи з тіні, що падає на землю від винищувача, фото було зроблено близько 11:00 на аеродромі "Барановичі". При цьому, літак на фото був без ракетного озброєння на "підвісах". Саме так винищувачі літають на репетиції параду. При цьому черговий літак по тривозі вилітає з комплектом ракетного озброєння.

"Таким чином, Міноборони Білорусі, ймовірно, видало вчорашній виліт винищувача Су-30СМ (25 червня об 11:00) на репетицію параду за нібито сьогоднішній "бойовий" виліт по тривозі", - підкреслили у моніторинговій групі. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 22 червня у Білорусі розпочалася "раптова перевірка" бойової готовності військ на кордоні з Україною

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь