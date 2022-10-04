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Міноборони Білорусі примарилася підготовка Заходу до війни

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Мінськ, Вівторок 04 жовтня 2022 15:34
Міноборони Білорусі примарилася підготовка Заходу до війни Фото: міністр оборони Білорусі Віктор Хренін (mil.by)
Автор: Константин Широкун

Західні країни нібито готуються до війни проти Білорусі, частина вже позначили свої цілі на території країни.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правда Гомель.

За його словами, ситуація сьогодні справді складна. Вже відкрито низку вороже настроєних керівників сусідніх країн позначили свої цілі, яких вони хочуть досягти, працюючи проти Білорусі. Хренін також не проґавив можливості пригрозити сусідам, заявивши, що Мінськ плани сусідніх країн просто так залишити не може.

"Готують свою інфраструктуру, готують свої війська. Ми маємо конкретні дані. Ми постійно відстежуємо обстановку в західних країнах, бачимо, що вони роблять. Виходячи з цього і виробляємо конкретні та адекватні заходи реагування", - додав він.

Раніше сьогодні глава правлячого режиму Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України. За його словами, участь полягає "у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".

При цьому глава правлячого режиму РБ неодноразово говорив про нібито загрозу з боку України. Нещодавно він заявив, що на території України нібито формуються підрозділи для повалення влади у Білорусі.

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