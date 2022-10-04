Міноборони Білорусі примарилася підготовка Заходу до війни

Західні країни нібито готуються до війни проти Білорусі, частина вже позначили свої цілі на території країни.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Правда Гомель.

За його словами, ситуація сьогодні справді складна. Вже відкрито низку вороже настроєних керівників сусідніх країн позначили свої цілі, яких вони хочуть досягти, працюючи проти Білорусі. Хренін також не проґавив можливості пригрозити сусідам, заявивши, що Мінськ плани сусідніх країн просто так залишити не може. "Готують свою інфраструктуру, готують свої війська. Ми маємо конкретні дані. Ми постійно відстежуємо обстановку в західних країнах, бачимо, що вони роблять. Виходячи з цього і виробляємо конкретні та адекватні заходи реагування", - додав він.