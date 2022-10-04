Минобороны Беларуси померещилась подготовка Запада к войне

Западные страны якобы готовятся к войне против Беларуси, часть из них уже обозначили свои цели на территории страны.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правда Гомель.

По его словам, обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против Беларуси. Хренин также не упустил возможности пригрозить соседям, заявив, что Минск планы соседних стран просто так оставить не может. "Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку в западных странах, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования", - добавил он.