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Минобороны Беларуси померещилась подготовка Запада к войне

Новина українською →
Мінськ, Вторник 04 октября 2022 15:34
Минобороны Беларуси померещилась подготовка Запада к войне Фото: министр обороны Беларуси Виктор Хренин (mil.by)
Автор: Константин Широкун

Западные страны якобы готовятся к войне против Беларуси, часть из них уже обозначили свои цели на территории страны.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правда Гомель.

По его словам, обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против Беларуси. Хренин также не упустил возможности пригрозить соседям, заявив, что Минск планы соседних стран просто так оставить не может.

"Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные. Мы постоянно отслеживаем обстановку в западных странах, видим, что они делают. Исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования", - добавил он.

Ранее сегодня глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна принимает участие в войне против Украины. По его словам, участие заключается "в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси".

При этом глава правящего режима РБ неоднократно говорил о якобы угрозе со стороны Украины. Недавно он заявил, что на территории Украины якобы формируются подразделения для свержения власти в Беларуси.

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