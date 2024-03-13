ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны Беларуси объявило неделю резервистов. Количество сборов увеличилось

Украина, Среда 13 марта 2024 17:51
UA EN RU
Минобороны Беларуси объявило неделю резервистов. Количество сборов увеличилось Фото: в Белоруси увеличилось количество собраний резервистов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За последние дни военкоматами Минска, а также Могилевской, Минской и Брестской областей сообщалось об отправке резервистов на военные сборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговой группы, в ряде воинских частей началось военное собрание с резервистами.

Известно, что в настоящее время собрание проходит в:

  • 6-й механизированной бригаде;
  • 11-й механизированной бригаде;
  • 74-м полку связи;
  • 557-й инженерной бригаде;
  • 2400-м батальоне связи.

Всего же за последние дни на военное собрание военкоматами было направлено более 200 резервистов. В реальности их количество будет больше, потому что в открытых источниках публикуют отрывочные данные о проведенном собрании.

Министерство обороны РБ не сообщило о количестве резервистов, которых планирует призвать на военное собрание в 2024 году. В прошлом году планировалось призвать на собрание 9 000 человек. Однако заявленный предел был значительно превышен.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Напомним, Белорусь помогает России в широкомасштабной войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси.

Также в мае 2023 года министры обороны России и Белоруси договорились о расположении тактического ядерного оружия на территории Белоруси. При этом Александр Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие Москвы якобы "никогда не будет использовано".

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Чье Теткино? Добровольцы рассказали, кто контролирует село, граничащее с Украиной
Чье Теткино? Добровольцы рассказали, кто контролирует село, граничащее с Украиной
DAILY
"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина