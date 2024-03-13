Минобороны Беларуси объявило неделю резервистов. Количество сборов увеличилось

За последние дни военкоматами Минска, а также Могилевской, Минской и Брестской областей сообщалось об отправке резервистов на военные сборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

По данным мониторинговой группы, в ряде воинских частей началось военное собрание с резервистами.

Известно, что в настоящее время собрание проходит в:

6-й механизированной бригаде;

11-й механизированной бригаде;

74-м полку связи;

557-й инженерной бригаде;

2400-м батальоне связи.

Всего же за последние дни на военное собрание военкоматами было направлено более 200 резервистов. В реальности их количество будет больше, потому что в открытых источниках публикуют отрывочные данные о проведенном собрании.

Министерство обороны РБ не сообщило о количестве резервистов, которых планирует призвать на военное собрание в 2024 году. В прошлом году планировалось призвать на собрание 9 000 человек. Однако заявленный предел был значительно превышен.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Напомним, Белорусь помогает России в широкомасштабной войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси.

Также в мае 2023 года министры обороны России и Белоруси договорились о расположении тактического ядерного оружия на территории Белоруси. При этом Александр Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие Москвы якобы "никогда не будет использовано".

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.

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