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Міноборони Азербайджану розкрило втрати під час військової операції в Карабасі

Фото: в Азербайджані назвали втрати серед військових під час операції в Нагірному Карабасі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час проведення блискавичної військової операції у Нагірному Карабасі в період з 19 по 20 вересня загальна кількість поранених та загиблих військовослужбовців ЗС Азербайджану склала понад 700 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

"Внаслідок успішних місцевих антитерористичних заходів, проведених Збройними Силами Азербайджанської Республіки 19-20 вересня 2023 року, суверенітет Азербайджанської Республіки було повністю відновлено", - відзначається у заяві відомства.

Також зазначається, що в ході операції загинули 192 азербайджанські військовослужбовці.

"При цьому внаслідок місцевих антитерористичних заходів постраждали 511 військовослужбовців та 1 цивільна особа", - йдеться у релізі.

У Міноборони країни уточнили, що серед загиблих військовослужбовців 180 - співробітники Міністерства оборони, 12 - співробітники МВС. Один із загиблих - мирний житель.

"Особи 11 осіб буде встановлено судово-медичною експертизою після судово-генетичних експертиз", - додали в оборонному відомстві Азербайджану.

У Міноборони держави наголошують, що вшановують "світлу пам'ять усіх наших військовослужбовців, які загинули за територіальну цілісність та суверенітет Азербайджанської Республіки".

Операція Азербайджану в Нагірному Карабасі

Нагадаємо, що 19 вересня азербайджанські військові провели у Карабахському регіоні "антитерористичні заходи локального характеру". В результаті цієї операції, що тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала, і Баку оголосило про досягнення цілей у регіоні, та відновлення територіальної цілісності країни через 30 років конфлікту між Азербайджаном та Вірменією через Карабахський регіон.

Раніше в Міноборони Азербайджану вже показали конфісковану військову техніку, зброю та боєприпаси, вилучені в Карабасі.

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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