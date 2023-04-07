UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням лише після закінчення війни

Ілюстративне фото: в Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням після завершення війни (t.me/dsns telegram)
Автор: Іван Носальський

Австрія, ймовірно, зможе допомогти Україні з розмінуванням територій лише після завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung, про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер.

Видання зазначає, що обіцянки австрійського канцлера Карла Нехаммера та міністра закордонних справ Александера Шалленберга про допомогу Україні в розмінуванні поки що не були реалізовані.

При цьому Таннер заявляє, що подібна допомога може бути надана нашій країні після завершення війни через нейтралітет Австрії.

"Розмінування у час суперечить конституційному праву", - уточнила чиновниця.

Представник австрійської ліберальної партії NEOS з питань зовнішньої політики Гельмут Брандштеттер не погоджується з позицією глави Міноборони.

"Це надто пізно - ми повинні допомогти зараз. Йдеться про порятунок життів", - наголошує політик.

У свою чергу посол України у Відні Василь Хімінець наголосив, що допомога Україні у розмінуванні потрібна зараз. І вона не несе загрози для нейтралітету Австрії, оскільки відбувається на "цивільних територіях".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Австрії. Зокрема, він закликав розпочати допомогу у розмінуванні території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстріяДопомога УкраїніВійна Росії проти України