У Міноборони Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням лише після закінчення війни

Видання зазначає, що обіцянки австрійського канцлера Карла Нехаммера та міністра закордонних справ Александера Шалленберга про допомогу Україні в розмінуванні поки що не були реалізовані.

При цьому Таннер заявляє, що подібна допомога може бути надана нашій країні після завершення війни через нейтралітет Австрії.

"Розмінування у час суперечить конституційному праву", - уточнила чиновниця.

Представник австрійської ліберальної партії NEOS з питань зовнішньої політики Гельмут Брандштеттер не погоджується з позицією глави Міноборони.

"Це надто пізно - ми повинні допомогти зараз. Йдеться про порятунок життів", - наголошує політик.

У свою чергу посол України у Відні Василь Хімінець наголосив, що допомога Україні у розмінуванні потрібна зараз. І вона не несе загрози для нейтралітету Австрії, оскільки відбувається на "цивільних територіях".