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В Минобороны Австрии хотят помочь Украине с разминированиям только после окончания войны

Иллюстративное фото: в Австрии хотят помочь Украине с разминированием после завершения войны (t.me/dsns telegram)
Автор: Иван Носальский

Австрия, вероятно, сможет помочь Украине с разминированием территорий только после того, как завершится война с Россией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung, об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

Издание отмечает, что обещания австрийского канцлера Карла Нехаммера и министра иностранных дел Александера Шалленберга о помощи Украине в разминировании пока не были реализованы.

При этом Таннер заявляет, что подобная помощь может быть предоставлена нашей стране после завершения войны из-за нейтралитета Австрии.

"Разминирование в военное время противоречит конституционному праву", - уточнила чиновница.

Представитель австрийской либеральной партии NEOS по вопросам внешней политики Гельмут Брандштеттер не согласен с позицией главы Минобороны.

"Это слишком поздно - мы должны помочь сейчас. Речь идет о спасении жизней", - подчеркивает политик.

В свою очередь посол Украины в Вене Василий Химинец подчеркнул, что помощь Украине в разминировании необходимо сейчас. И она не несет угрозы для нейтралитета Австрии, поскольку происходит на "гражданских территориях".

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Австрии. В частности, он призвал начать помощь в разминировании территории.

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