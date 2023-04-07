В Минобороны Австрии хотят помочь Украине с разминированиям только после окончания войны

Издание отмечает, что обещания австрийского канцлера Карла Нехаммера и министра иностранных дел Александера Шалленберга о помощи Украине в разминировании пока не были реализованы.

При этом Таннер заявляет, что подобная помощь может быть предоставлена нашей стране после завершения войны из-за нейтралитета Австрии.

"Разминирование в военное время противоречит конституционному праву", - уточнила чиновница.

Представитель австрийской либеральной партии NEOS по вопросам внешней политики Гельмут Брандштеттер не согласен с позицией главы Минобороны.

"Это слишком поздно - мы должны помочь сейчас. Речь идет о спасении жизней", - подчеркивает политик.

В свою очередь посол Украины в Вене Василий Химинец подчеркнул, что помощь Украине в разминировании необходимо сейчас. И она не несет угрозы для нейтралитета Австрии, поскольку происходит на "гражданских территориях".