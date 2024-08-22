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В Минобороны анонсировали запуск приложения "Ветеран+"

Украина, Четверг 22 августа 2024 18:57
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В Минобороны анонсировали запуск приложения "Ветеран+" Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны работает над созданием мобильного приложения "Ветеран+". Это сервис по предоставлению государством услуг ветеранам российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Украины Рустема Умерова во время Международного ветеранского форума "Украина. Ветераны. Единство".

По его словам, Минобороны инициирует два масштабных инфраструктурных проекта для реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

"Понимаем, что возвращение к мирной жизни после боевых действий - это непростой процесс, именно поэтому Министерство создало управление психологической поддержки, которое занимается реинтеграцией в мирную жизнь. Сейчас мы запускаем два важных инфраструктурных проекта. Первый - это реконструкция военных госпиталей. Наша цель - реконструировать госпитали в 12 городах в течение двух ближайших лет", - сказал Умеров.

Как рассказал министр, первая очередь реконструкции военных госпиталей будет в Днепре, Одессе, Харькове, Киеве и Виннице, а вторая - в Житомире, Луцке, Львове, Полтаве, Ровно, Хмельницком и Хмельнике.

К тому же планируется улучшение украинской военной медицины благодаря западным партнерам.

Второй важный проект - безбарьерность. Он будет реализован вместе с общинами. Мы хотим, чтобы каждый город, независимо от его размера, стал безбарьерным. Наша цель - создать равные возможности для всех без физических, социальных и информационных барьеров, что позволит ветеранам комфортно интегрироваться в гражданскую жизнь. В ближайшее время мы представим этот масштабный и амбициозный проект и начнем его реализацию", - добавил Умеров.

Также, по его словам, продолжается работа над созданием приложения "Ветеран+". Над проектом работает несколько министерств.

"Наш следующий шаг вместе с другими министерствами - это приложение "Ветеран+". Это сервис по предоставлению государством услуг ветерана. Он уже в работе, и мы применяем здесь лучший международный опыт. Мы хотим создать программы реабилитаций и поддержки военных, которые присутствуют в странах G7 и G20. Наши международные партнеры готовы поддержать нас в этом", - подчеркнул глава Минобороны.

Цифровизация армии

Напомним, в мае в Украине запустили электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов. Это мобильное приложение "Резерв+".

Через него украинцы могут обновить свои учетные данные, а также сгенерировать электронные военно-учетные документы, которые имеют специальный QR-код.

К тому же у "Резерв+" вскоре появятся новые функции.

Также недавно заработало мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Он содержит несколько функций, в частности через него можно сделать электронные рапорты. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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Министерство обороны Украины Рустем Умеров Ветераны
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