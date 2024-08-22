В Минобороны анонсировали запуск приложения "Ветеран+"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Украины Рустема Умерова во время Международного ветеранского форума "Украина. Ветераны. Единство".

По его словам, Минобороны инициирует два масштабных инфраструктурных проекта для реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

"Понимаем, что возвращение к мирной жизни после боевых действий - это непростой процесс, именно поэтому Министерство создало управление психологической поддержки, которое занимается реинтеграцией в мирную жизнь. Сейчас мы запускаем два важных инфраструктурных проекта. Первый - это реконструкция военных госпиталей. Наша цель - реконструировать госпитали в 12 городах в течение двух ближайших лет", - сказал Умеров.

Как рассказал министр, первая очередь реконструкции военных госпиталей будет в Днепре, Одессе, Харькове, Киеве и Виннице, а вторая - в Житомире, Луцке, Львове, Полтаве, Ровно, Хмельницком и Хмельнике.

К тому же планируется улучшение украинской военной медицины благодаря западным партнерам.

Второй важный проект - безбарьерность. Он будет реализован вместе с общинами. Мы хотим, чтобы каждый город, независимо от его размера, стал безбарьерным. Наша цель - создать равные возможности для всех без физических, социальных и информационных барьеров, что позволит ветеранам комфортно интегрироваться в гражданскую жизнь. В ближайшее время мы представим этот масштабный и амбициозный проект и начнем его реализацию", - добавил Умеров.

Также, по его словам, продолжается работа над созданием приложения "Ветеран+". Над проектом работает несколько министерств.

"Наш следующий шаг вместе с другими министерствами - это приложение "Ветеран+". Это сервис по предоставлению государством услуг ветерана. Он уже в работе, и мы применяем здесь лучший международный опыт. Мы хотим создать программы реабилитаций и поддержки военных, которые присутствуют в странах G7 и G20. Наши международные партнеры готовы поддержать нас в этом", - подчеркнул глава Минобороны.