В Міноборони анонсували нову зустріч в форматі "Рамштайн"

За словами Коваленка, наступна зустріч у форматі "Рамштайн" буде напередодні засідання Ради України-НАТО на рівні міністрів оборони у Брюсселі в середині лютого цього року.

"Треба зачекати 2-3 тижні", - додав він.

"Рамштайн-18"

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Ми вже писали, що міністр оборони Україна на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.

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